Qual a tecnologia da única startup do ES selecionada pela Petrobras?

Uma startup capixaba foi selecionada entre outras 17 empresas do Brasil para receber um investimento inicial de R$ 500 mil. através de um programa de inovação da Petrobras, em parceria com o Sebrae. É a Mogai, startup de tecnologia para a área de mineração, siderurgia e petróleo. A finalidade do projeto é impulsionar o desenvolvimento que melhorem os processos produtivos da gigante petrolífera. A Mogai, especificamente, apresentou um projeto de tecnologia 3D para monitorar a corrosão das plataformas e gerenciar a pintura nas embarcações da empresa. Quem traz mais detalhes é o CEO da empresa, Franco Machado, convidado de Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação. Acompanhe!
CBN Inovação - 23-11-20
Segundo o CEO da Mogai, Franco Machado, trata-se de uma espécie de câmera 3D, desenvolvida inicialmente com foco na operação em indústrias de transformação e em mineradoras, medindo a quantidade de minério, grãos e outros. “Ela cria uma imagem diferente da foto em 2D que estamos acostumados, mas um modelo 3D com as dimensões reais do que está fotografando. É uma tecnologia com diversas aplicações, e vendemos para diversas indústrias, com adaptações para cada caso.”
No caso do modelo adaptado para a Petrobras, o sistema poderá ser aplicado em soluções de análise de corrosão, inspeção visual, entre outros, aumentando assim a eficiência no planejamento das intervenções em campo. Fique por dentro da conversa!
O PROGRAMA
As empresas receberão investimentos no total de R$ 10 milhões, que serão divididos entre elas e aplicados no desenvolvimento de soluções para a companhia, nas áreas de tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica e tecnologias de inspeção. Inicialmente, cada empresa receberá R$ 500 mil. Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras buscará viabilizar a continuidade do seu desenvolvimento, com a implantação e testes em campo de um lote piloto ou serviço pioneiro.