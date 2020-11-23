Qual a tecnologia da única startup do ES selecionada pela Petrobras?

Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural Crédito: Agência Petrobras

Uma startup capixaba foi selecionada entre outras 17 empresas do Brasil para receber um investimento inicial de R$ 500 mil. através de um programa de inovação da Petrobras, em parceria com o Sebrae. É a Mogai, startup de tecnologia para a área de mineração, siderurgia e petróleo. A finalidade do projeto é impulsionar o desenvolvimento que melhorem os processos produtivos da gigante petrolífera. A Mogai, especificamente, apresentou um projeto de tecnologia 3D para monitorar a corrosão das plataformas e gerenciar a pintura nas embarcações da empresa. Quem traz mais detalhes é o CEO da empresa, Franco Machado, convidado de Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 23-11-20

Segundo o CEO da Mogai, Franco Machado, trata-se de uma espécie de câmera 3D, desenvolvida inicialmente com foco na operação em indústrias de transformação e em mineradoras, medindo a quantidade de minério, grãos e outros. “Ela cria uma imagem diferente da foto em 2D que estamos acostumados, mas um modelo 3D com as dimensões reais do que está fotografando. É uma tecnologia com diversas aplicações, e vendemos para diversas indústrias, com adaptações para cada caso.”

No caso do modelo adaptado para a Petrobras, o sistema poderá ser aplicado em soluções de análise de corrosão, inspeção visual, entre outros, aumentando assim a eficiência no planejamento das intervenções em campo. Fique por dentro da conversa!

O PROGRAMA