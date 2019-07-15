Projeto de "poste inteligente" mostra inovação em incubadora do Ifes

Uma startup capixaba lançou o projeto de um ‘poste inteligente’ - um braço articulado de iluminação e monitoramento urbano - que deve ser implantado em uma empresa do Polo Industrial do Tubarão nos próximas semanas. O ‘flipposte’, segundo seu inventor, Robson Barreto, é solução simples à manutenção do ponto danificado, sem a necessidade de equipamentos pesados, o que é aplicável a postes convencionais urbanos. Nesta edição do CBN Inovação, na conversa com o comentarista Evandro Milet, o criador da startup destaca a inovação nesse processo e como a incubadora do Ifes é importante para o desenvolvimento do ecossistema da área:
CBN Inovação - 15-07-19.mp3
Saiba:
O flipposte é um sistema fabricado em material metálico SAE1010/1020, galvanizado – a fogo (ABNT/NBR 6323)5, a frio ou pinturas especiais –, instalado entre a base do braço tradicional e o seu ponto de fixação, tornando-o flexível. Sua aplicação ao sistema tradicional fornece solução simples à manutenção do ponto danificado, vez que torna acessível o ponto que irá ser manutenido, sem o uso de equipamentos pesados, aplicável a postes convencionais e metálicos.