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INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA

Processo que transforma casca de coco em etanol tem patente capixaba

Evandro Milet conversa com professor Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, doutor em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME)

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:22

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:22
A Universidade Federal do Espírito Santo obteve a patente de um processo que transforma casca de coco em etanol Crédito: Pexels
Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) obtiveram, no final do último mês, a concessão da patente de um processo na área de biotecnologia que promete transformar a matéria da casca de cocos verdes em etanol. Assunto para o Evandro Milet, que nesta edição do CBN Inovação conversa com o professor Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Ufes. 
CBN Inovação - 10-05-21.mp3
Concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), a patente confere ao desenvolvedor de novos produtos e processos a garantia de que, por um determinado período, ninguém mais produzirá ou comercializará tal inovação sem a autorização de quem a patenteou. Ouça.

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