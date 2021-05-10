Processo que transforma casca de coco em etanol tem patente capixaba

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) obtiveram, no final do último mês, a concessão da patente de um processo na área de biotecnologia que promete transformar a matéria da casca de cocos verdes em etanol. Assunto para o Evandro Milet, que nesta edição do CBN Inovação conversa com o professor Antonio Alberto Ribeiro Fernandes, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Ufes.