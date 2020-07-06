Prédio histórico no Centro vai receber incubadora de startups

Nesta edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet destaca a movimentação em torno do tema da economia criativa direto do Centro de Vitória. Isso porque, na última semana, foi assinado um contrato de comodato entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e a distribuidora EDP Espírito Santo, para utilização do antigo prédio da EDP, na Praça Costa Pereira. Quem participa da conversa, e dá detalhes do projeto, é o diretor técnico do Sebrae do Estado, Luiz Toniato. Ouça!
CBN INOVAÇÃO - 06-07-20
Toniato explica que a ação visa apoiar também a revitalização do Centro da cidade. “O Sebrae entende que essa é uma boa oportunidade para se aproximar dos empreendedores nessa área. Temos um Programa de Inovação em alinhamento com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), que traz como uma de suas frentes o apoio aos projetos de economia criativa do Programa ES + Criativo, do Governo do Estado, o qual tem muita proximidade com essa revitalização do Centro”. Nesse sentido, o Sebrae pretende utilizar parte do espaço do novo escritório regional para implantar o Lab do Varejo, em parceria com a CDL Vitória, além de uma incubadora de startups.
"A iniciativa visa apoiar startups capixabas em geral, em especial aquelas ligadas à economia criativa, tendo em vista que esta é uma atividade peculiar da região. O Centro é um importante polo criativo, então, nada mais natural do que receber esse prédio da EDP e lá desenvolver essas atividades", detalha. A expectativa é que a presença da unidade contribua para melhorias do desempenho e movimentação econômica, devido ao aumento da circulação de empreendedores e potenciais empreendedores, o que pode gerar oportunidades de mais negócios junto aos comerciantes e empresas do local.