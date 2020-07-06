Prédio histórico no Centro vai receber incubadora de startups

Antigo prédio da EDP, na Praça Costa Pereira Crédito: Google Street View

Nesta edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet destaca a movimentação em torno do tema da economia criativa direto do Centro de Vitória. Isso porque, na última semana, foi assinado um contrato de comodato entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e a distribuidora EDP Espírito Santo, para utilização do antigo prédio da EDP, na Praça Costa Pereira. Quem participa da conversa, e dá detalhes do projeto, é o diretor técnico do Sebrae do Estado, Luiz Toniato. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN INOVAÇÃO - 06-07-20

Toniato explica que a ação visa apoiar também a revitalização do Centro da cidade. “O Sebrae entende que essa é uma boa oportunidade para se aproximar dos empreendedores nessa área. Temos um Programa de Inovação em alinhamento com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), que traz como uma de suas frentes o apoio aos projetos de economia criativa do Programa ES + Criativo, do Governo do Estado, o qual tem muita proximidade com essa revitalização do Centro”. Nesse sentido, o Sebrae pretende utilizar parte do espaço do novo escritório regional para implantar o Lab do Varejo, em parceria com a CDL Vitória, além de uma incubadora de startups.