Portal de desinfecção: pesquisa e inovação contra a Covid-19 no ES

Coronavirus - mattthewafflecat - Pixabay Crédito: Mattthewafflecat - Pixabay

Nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet traz como destaque que a mobilização contra o coronavírus também tem feito com que iniciativas surjam com o objetivo de auxiliar no combate, prevenção e detecção da doença. Para apoiar esses projetos, estão abertos uma série de editais para essas oportunidades. Aqui no Espírito Santo quem detalha essas iniciativas presentes pelo Brasil é Naiara Galliani, gerente de Inovação do Findeslab.

Um dos destaques é a chamada do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) nº 07/2020. A iniciativa trata de pesquisas para o enfrentamento da Covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas e estão listadas pesquisas nas áreas de tratamento, vacinas, diagnóstico, patogênese e história natural da doença, carga de doença, atenção à saúde e prevenção e controle.

Naiara explica que nesse processo de combate ao novo coronavírus, está sendo desenvolvido o "portal de desinfecção" - apenas um arco para aspergir um produto para desinfecção de quem passar por ele. O que seria muito útil, por exemplo, no acesso de trabalhadores para empresas ou em terminais de ônibus urbanos. Ouça a conversa:

Your browser does not support the audio element. CBN INOVAÇÃO - 27-04-20

Para participar do processo o interessado deve ser pessoa física com currículo Lattes, título de Doutor e possuir vínculo celetista ou estatutário jurídico com a instituição de execução do projeto.

Outro destaque é o edital 01/2020, da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais). O edital tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras, por meio da concessão de subvenção econômica a micro e pequenas empresas e a empresas de pequeno-médio porte, visando o apoio, com recursos não reembolsáveis, à pesquisa e inovação em ambiente produtivo para o combate ao novo coronavírus e a seus efeitos sobre o sistema de saúde, do bem-estar social e produtivo.