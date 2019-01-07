Plataforma capixaba liga consumidores à produção de energia solar

Economizar na conta de energia elétrica e contribuir com a geração de energia limpa. No Espírito Santo, esse cenário se desenvolve e, no quadro CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet explica como uma plataforma pode unir consumidores e geradores que usam a energia solar com ajuda do convidado Vitor Romero, CEO da plaforma ‘Clean Clic’.

Segundo o empreendedor, a ideia é atuar de forma colaborativa e aberta a quem quer participar do processo, seja de geração ou de consumo. Pela iniciativa capixaba, unidades consumidoras interessadas em reduzir seus custos com a aquisição de energia elétrica, investem parte do que hoje pagam às concessionárias na aquisição de um ativo gerador de energia elétrica oriunda de uma fonte limpa e renovável. O custo, segundo ele, é menor do que pagariam se fosse ter que erguer a própria geração com painéis.

"De uma forma geral, é como se o consumidor investisse na produção de uma usina de energia solar que não está dentro de uma propriedade dele. A produção dessa geração vai para a rede da distribuidora, que a utiliza, gerando créditos proporcionais ao consumidor que contratou aquela produção. Com esses créditos, o consumidor da distribuidora obtém desconto na conta de luz dele", explicou Vitor.

Ouça o quadro completo e as explicações:

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