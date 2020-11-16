Pesquisa inédita aponta como indústria do ES pode atingir patamar 4.0

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolvida pelo professor Luciano Raizer, sobre a indústria 4.0 na indústria capixaba, que foi publicada numa revista científica internacional. O estudo contou com o apoio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e do Senai-ES. Segundo o desenvolvedor da pesquisa, o artigo apresenta uma análise comparativa do nível de maturidade na Indústria 4.0 de empresas capixabas com a indústria alemã. Além disso, aponta os caminhos para a modernização, tendo como referência os líderes nesse tema. Mas, afinal, o que é a indústria 4.0 e como ela impacta em nossa vida? Tema para os especialistas!