Pesquisa inédita aponta como indústria do ES pode atingir patamar 4.0

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolvida pelo professor Luciano Raizer, sobre a indústria 4.0 na indústria capixaba, que foi publicada numa revista científica internacional. O estudo contou com o apoio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e do Senai-ES. Segundo o desenvolvedor da pesquisa, o artigo apresenta uma análise comparativa do nível de maturidade na Indústria 4.0 de empresas capixabas com a indústria alemã. Além disso, aponta os caminhos para a modernização, tendo como referência os líderes nesse tema. Mas, afinal, o que é a indústria 4.0 e como ela impacta em nossa vida? Tema para os especialistas!
Entre as conclusões da pesquisa, a análise comparativa do nível de maturidade na Indústria 4.0 indica que, em média, as empresas brasileiras e alemãs estão no mesmo nível, com um valor de 0,9 numa escala de 0 a 5. No entanto, 5,6% das empresas alemãs estão no “líderes”, com pontuação entre 3 e 5, e nenhuma empresa brasileira pesquisada está nesse nível. Algumas empresas, principalmente aquelas que desenvolvem tecnologias para produção industrial, já estão bastante avançadas na implantação da Indústria 4.0. Mesmo na Alemanha, outras empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, ainda adotam uma abordagem de "esperar para ver". Confira!
CBN Inovação - 16-11-20