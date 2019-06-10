Patente é uma parte do processo de inovação, explica consultora

No mundo dos negócios - com destaque para os produtos da área de inovação - as patentes são fundamentais para aqueles que desejam garantir o próprio registro. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet traz explicações sobre o assunto e a importância das patentes com Cecília Häsner, consultora e PhD em patentes. Ouça na íntegra:

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Cecília destaca que a patente funciona como ferramenta para estimular a inovação nas empresas. De que maneira? Através do próprio registro (pedido de patente no INPI) ou como fonte de informação tecnológica útil para subsidiar projetos de pesquisa (científica e técnica) ou em vias de desenvolvimento. “A patente como forma de obtenção de proteção legal é importante para apropriação do desenvolvimento tecnológico e para o estabelecimento de uma marca”, detalha. E ela alerta: uma estratégia errada pode significar uma perda enorme de oportunidades ou longas disputas judiciais envolvendo o serviço ou produto.

> Mais informações:

- Aborde o assunto patente como ferramenta para estimular a inovação nas empresas: através do próprio registro (pedido de patente no INPI) e/ou como fonte de informação tecnológica útil para subsidiar projetos de pesquisa (científica e técnica) ou em vias de desenvolvimento. Ou seja, patente como forma de obtenção de proteção legal é importante para apropriação do desenvolvimento tecnológico e para o estabelecimento de vantagens competitivas, notadamente para as empresas que empreendem inovações tecnológicas;

- Lembre do ciclo de inovação, ou seja, a evolução da descoberta da solução à inovação. Nas fases de descoberta da solução (geração de conhecimento) e de invenção (geração de protótipo) a estratégia de guardar segredo é viável para se garantir a propriedade sobre a potencial inovação, mas que os passos para inovação (colocar no mercado) facilitam a cópia da tecnologia e assim o reconhecimento da autoria pela descoberta da solução e o retorno financeiro do investimento nos testes e validações de protótipos da ideia podem não ocorrer quando não se procura formalizar a propriedade sobre a inovação;

- Uma estratégia errada pode significar uma perda enorme de oportunidades ou longas disputas judiciais;