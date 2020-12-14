Os segredos da inovação dentro da produção de aço em Tubarão

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a siderurgia registrou desempenho positivo e mostra que está de olho no futuro. Tanto que a empresa ArcelorMittal, referencia no setor e com unidade em Tubarão, no Espírito Santo, foi reconhecida como a mais inovadora do Brasil na premiação "Empresas Mais 2020", promovida pelo jornal O Estado de São Paulo. Quais os segredos de inovação da companhia? Quem responde é o diretor de Finanças, Estratégia & Riscos e Tecnologia da Informação da ArcellorMittal, Paulo Wanick. Entre as iniciativas está o lançamento do Açolab, em Nova Lima (MG) - primeiro hub de inovação do setor siderúrgico no mundo. Ouça: