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Os segredos da inovação dentro da produção de aço em Tubarão

Quem participa do CBN Inovação desta segunda-feira (14) é o diretor da ArcelorMittal Paulo Wanick

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:17

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:17
Alto-forno 3 da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Usina de Imagem/AMT Divulgação
Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a siderurgia registrou desempenho positivo e mostra que está de olho no futuro. Tanto que a empresa ArcelorMittal, referencia no setor e com unidade em Tubarão, no Espírito Santo, foi reconhecida como a mais inovadora do Brasil na premiação "Empresas Mais 2020", promovida pelo jornal O Estado de São Paulo. Quais os segredos de inovação da companhia? Quem responde é o diretor de Finanças, Estratégia & Riscos e Tecnologia da Informação da ArcellorMittal, Paulo Wanick. Entre as iniciativas está o lançamento do Açolab, em Nova Lima (MG) - primeiro hub de inovação do setor siderúrgico no mundo. Ouça:
CBN Inovação - 14-12-20
Outra iniciativa foi a inauguração, na unidade da empresa em Tubarão, do Programa iNO.VC e de um espaço-laboratório de mesmo nome, que atua na frente de inovação digital em conjunto com demais laboratórios parceiros do segmento de aços Planos nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais.
 

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