Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

Os ditados populares que mudaram no mundo digital

Ouça Evandro Milet, consultor em Inovação

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 18:53

Publicado em 

04 out 2021 às 18:53
Vai emprestar seu celular? Proteja-o antes!
Mundo digital alterou ditos populares Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que a sabedoria expressa em ditados populares já não vale totalmente no mundo atual das startups e da transformação digital. Ouça:
CBN Inovação - 04/10/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados