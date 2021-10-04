Os ditados populares que mudaram no mundo digital

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que a sabedoria expressa em ditados populares já não vale totalmente no mundo atual das startups e da transformação digital. Ouça:
CBN Inovação - 04/10/2021
Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 18:53
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta