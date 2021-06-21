Os detalhes do novo Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador

Novo Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador foi sancionado no início de junho Crédito: Freepik

No início deste mês de junho, foi sancionado o novo Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Publicada em 2 de junho no Diário Oficial da União (DOU), a lei traz importantes mudanças nas regras para este tipo de empresa, facilitando a inserção e a competitividade do Brasil no mercado global e impactando positivamente o empreendedorismo inovador no Brasil. Com a nova legislação, por exemplo, as startups poderão receber investimentos de pessoas físicas ou jurídicas, que poderão resultar ou não em participação no capital social da startup, a depender da modalidade escolhida pelas partes. É sobre este assunto que Evandro Milet trata nesta edição do CBN Inovação, que recebe o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 21/06/2021

CONHEÇA O MARCO LEGAL:

O Marco Legal também prevê a possibilidade de programas de ambiente regulatório experimental, o chamado sandbox regulatório, em que órgãos ou agências com competência de regulação setorial, isoladamente ou em conjunto, podem afastar normas de sua competência para que empresas inovadoras experimentem modelos de negócios inovadores e testem técnicas e tecnologias, com acompanhamento do regulador.

Os órgãos e agências competentes ficam responsáveis por definir os critérios de seleção das empresas participantes do sandbox regulatório, bem como as normas que poderão ser suspensas e o período de duração de cada programa. A medida trará maior segurança jurídica para startups e empresas inovarem, preservando e apoiando a modernização do quadro regulatório.