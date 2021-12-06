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CBN Inovação

Os dados estão por aí – o segredo é saber trabalhar com eles

As explicações são de Evandro Milet

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:12

Publicado em 

06 dez 2021 às 17:12
Dados, sistemas, tecnologia
Dados, sistemas, tecnologia Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, o assunto são seus dados! Obter dados para negócios sempre foi muito necessário, mas era muito caro. Computadores eram caros, armazenar dados em memórias era caro, processar dados era caro, captar dados de clientes era caro e difícil, cruzar dados e apresentá-los de forma visual simples e gráfica era caro e complicado, transmiti-los pelos meios de comunicação, quando não era impossível, era muito irritante.
Agora, a infraestrutura digital mudou tudo. Uma empresa comercial pode monitorar o padrão de compras de todos os clientes em todas as suas lojas ao redor do mundo e reagir quase imediatamente com descontos, alterações no estoque, mudanças no layout das lojas e fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Robôs vasculham o preço dos concorrentes e modulam o preço dinâmico em vários segmentos. E como será o futuro? Evandro Milet analisa! Ouça:
CBN Inovação - 06/12/2021

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