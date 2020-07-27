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CBN INOVAÇÃO

Os 5 domínios para acompanhar a revolução com a transformação digital

Ouça a edição desta segunda-feira (27) do CBN Inovação, com Evandro Milet!

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:49

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:49
O comentarista Evandro Milet avalia que a transformação digital vai além da automação industrial Crédito: Pixabay
Se, na primeira revolução industrial, que começou no século 18, o modelo se baseava no aprimoramento do tear mecânico e das máquinas a vapor, agora, na quarta revolução industrial - conhecida como Indústria 4.0 - o cenário é completamente diferente. No movimento que estamos inseridos, a base é a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas (IoT), a robotização e a automação industrial. Essa é a "Revolução da Transformação Digital" e esse é o assunto de Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação.
O comentarista explica que a transformação digital deve ter o mesmo impacto que a popularização da energia elétrica teve, a partir do século 19, e que esse movimento vai além de automatizar processos. Milet fala ainda da necessidade de uma visão holística para analisar a estratégia de negócios em cinco domínios: clientes, competição, dados, inovação e valor, como retratada no livro 'Transformação Digital', de David L. Rogers. Ouça!
CBN INOVAÇÃO - 27-07-20

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