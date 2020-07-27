Os 5 domínios para acompanhar a revolução com a transformação digital

Se, na primeira revolução industrial, que começou no século 18, o modelo se baseava no aprimoramento do tear mecânico e das máquinas a vapor, agora, na quarta revolução industrial - conhecida como Indústria 4.0 - o cenário é completamente diferente. No movimento que estamos inseridos, a base é a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas (IoT), a robotização e a automação industrial. Essa é a "Revolução da Transformação Digital" e esse é o assunto de Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação.