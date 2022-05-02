O seu emprego vai resistir à ameaça dos robôs?

Nos últimos anos, o avanço da automação sobre os empregos tem ganhado mais espaço. Um novo estudo aponta novos elementos do que tem sido visto como um risco crescente para trabalhadores em todo o mundo. Uma análise feita por um grupo de cientistas da Escola Técnica Federal de Lausanne, na Suíça, conseguiu estabelecer uma ponte entre várias formas de trabalho atuais ameaçadas pela tecnologia em diferentes graus e as ocupações cujos profissionais têm mais chance de se adaptarem ao futuro. Os pesquisadores elaboraram um ranking de profissões que podem desaparecer ao terem suas atividades automatizadas, mas foram além. Tema para Evandro Milet, nesta edição do "CBN Inovação". Ouça a conversa completa!