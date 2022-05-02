Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

O seu emprego vai resistir à ameaça dos robôs?

Ouça a análise de Evandro Milet!

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:46

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:46
Robô, automação
Robô, automação Crédito: Pixabay
Nos últimos anos, o avanço da automação sobre os empregos tem ganhado mais espaço. Um novo estudo aponta novos elementos do que tem sido visto como um risco crescente para trabalhadores em todo o mundo. Uma análise feita por um grupo de cientistas da Escola Técnica Federal de Lausanne, na Suíça, conseguiu estabelecer uma ponte entre várias formas de trabalho atuais ameaçadas pela tecnologia em diferentes graus e as ocupações cujos profissionais têm mais chance de se adaptarem ao futuro. Os pesquisadores elaboraram um ranking de profissões que podem desaparecer ao terem suas atividades automatizadas, mas foram além. Tema para Evandro Milet, nesta edição do "CBN Inovação". Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 02-05-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados