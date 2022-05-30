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CBN Inovação

O que é o 'Grande Espírito Santo' e suas oportunidades de inovação

As explicações são do comentarista Evandro Milet

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:48

Publicado em 

30 mai 2022 às 17:48
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet analisa como o Espírito Santo pode ser enxergado pelo mundo afora. "Não é novidade a presença, nas escolas da Grande Vitória, de estudantes do sul da Bahia. Não é novidade a quantidade de mineiros de Governador Valadares participando da economia do estado, além da presença constante de mineiros em Guarapari, bem como é histórica a relação de Cachoeiro com o Rio de Janeiro e a presença capixaba no norte do Rio". A população somada do sul da Bahia, leste de Minas e norte do Rio de Janeiro é maior que os próprios quatro milhões de capixabas e essas regiões, junto com o nosso estado, poderiam ser chamadas de 'Grande Espírito Santo'. Mas o que pode significar isso do ponto de vista econômico? Ouça!
CBN Inovação - 30/05/2022

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