O que é o 'Grande Espírito Santo' e suas oportunidades de inovação

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet analisa como o Espírito Santo pode ser enxergado pelo mundo afora. "Não é novidade a presença, nas escolas da Grande Vitória, de estudantes do sul da Bahia. Não é novidade a quantidade de mineiros de Governador Valadares participando da economia do estado, além da presença constante de mineiros em Guarapari, bem como é histórica a relação de Cachoeiro com o Rio de Janeiro e a presença capixaba no norte do Rio". A população somada do sul da Bahia, leste de Minas e norte do Rio de Janeiro é maior que os próprios quatro milhões de capixabas e essas regiões, junto com o nosso estado, poderiam ser chamadas de 'Grande Espírito Santo'. Mas o que pode significar isso do ponto de vista econômico? Ouça!