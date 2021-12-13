O que é economia criativa e como o Espírito Santo pode se destacar na área

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala sobre economia criativa. O comentarista aponta que "a economia criativa é a parte da economia que conta nossas histórias e os trabalhos criativos que deixamos para trás como sociedade e provavelmente definirão como as gerações futuras nos entenderão, como diz um documento da Deloitte UK". Ele explica ainda que o Cais das Artes, por exemplo, teatro e museu em construção desde 2008 localizado em frente à baía de Vitória, pode assumir esse espaço de economia criativa no Estado. Ouça: