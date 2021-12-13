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CBN Inovação

O que é economia criativa e como o Espírito Santo pode se destacar na área

As explicações são do comentarista Evandro Milet

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:11

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:11
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala sobre economia criativa. O comentarista aponta que "a economia criativa é a parte da economia que conta nossas histórias e os trabalhos criativos que deixamos para trás como sociedade e provavelmente definirão como as gerações futuras nos entenderão, como diz um documento da Deloitte UK". Ele explica ainda que o Cais das Artes, por exemplo, teatro e museu em construção desde 2008 localizado em frente à baía de Vitória, pode assumir esse espaço de economia criativa no Estado. Ouça:
CBN Inovação - 13/12/2021

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