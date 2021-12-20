O que é a ambidestria organizacional e como ela impacta ambientes de inovação

Nesta edição do CBN Inovação, o assunto é a ambidestria organizacional. Evandro Milet explica o que é e por que essa habilidade precisa ser praticada em ambientes de inovação profissionais. "A inovação permanente, necessária para garantir a sobrevivência das empresas, deve estar entranhada na cultura, com todo mundo participando, dando ideias, solucionando problemas e usando também a inteligência externa. Pode começar com um lab de inovação, mas deve se espalhar por toda a organização", aponta o comentarista. Ouça: