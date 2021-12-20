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CBN Inovação

O que é a ambidestria organizacional e como ela impacta ambientes de inovação

As explicações são de Evandro Milet

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 17:31

Publicado em 

20 dez 2021 às 17:31
Ambidestria organizacional, mãos
Ambidestria organizacional, mãos Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, o assunto é a ambidestria organizacional. Evandro Milet explica o que é e por que essa habilidade precisa ser praticada em ambientes de inovação profissionais. "A inovação permanente, necessária para garantir a sobrevivência das empresas, deve estar entranhada na cultura, com todo mundo participando, dando ideias, solucionando problemas e usando também a inteligência externa. Pode começar com um lab de inovação, mas deve se espalhar por toda a organização", aponta o comentarista. Ouça:
CBN Inovação - 20/12/2021

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