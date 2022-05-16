O papel das grandes empresas e das pequenas na inovação

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque o papel das grandes empresas e das pequenas na área. Evandro explica que é comum associarmos inovações com startups, considerando que têm mais agilidade, não tem o que perder, não tem legado para administrar e podem ter bastante recursos financeiros aportados por investidores. "Grandes empresas têm um mercado para preservar, produtos para manter e evoluir, controles para gerenciar, um legado de sistemas com manutenção cara e delicada, preocupações com documentação, uniformização de linguagens, cibersegurança, além de outra série de cuidados relativos ao tamanho. Startups podem arriscar muito, grandes empresas têm dificuldade em arriscar", explica. Ouça a conversa completa!