Novos espaços de coworking também chegam à área de saúde

Nesta edição do CBN Inovação a conversa vai falar sobre inovação na área da saúde. Nos últimos anos, o mercado passou a ter uma demanda crescente na oferta de espaços corporativos compartilhados e, no Espírito Santo, essa modalidade também chega ao mercado da saúde. Consultórios prontos para as mais variadas especialidades, certificados pela Vigilância Sanitária, é a proposta da MediMaxi, como explica Amós Souza, engenheiro, empresário e idealizador do modelo.