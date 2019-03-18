Novos espaços de coworking também chegam à área de saúde

Nesta edição do CBN Inovação a conversa vai falar sobre inovação na área da saúde. Nos últimos anos, o mercado passou a ter uma demanda crescente na oferta de espaços corporativos compartilhados e, no Espírito Santo, essa modalidade também chega ao mercado da saúde. Consultórios prontos para as mais variadas especialidades, certificados pela Vigilância Sanitária, é a proposta da MediMaxi, como explica Amós Souza, engenheiro, empresário e idealizador do modelo.
Ele explica que esse modelo de negócio custa ao profissional apenas a tarifa referente ao tempo que utiliza toda a infraestrutura disponível (consultório, assistentes, recursos administrativos, sistemas de informação, salas de reunião entre outros), sem cobranças adicionais. Não há participação sobre o preço da consulta ou procedimento, nem interferência no valor cobrado dos pacientes. Confira!
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