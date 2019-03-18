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CBN INOVAÇÃO

Novos espaços de coworking também chegam à área de saúde

Quem participa do quadro, ao lado do comentarista Evandro Milet, é o engenheiro e empresário Amós Sousa

Publicado em 18 de Março de 2019 às 17:20

Publicado em 

18 mar 2019 às 17:20
Nesta edição do CBN Inovação a conversa vai falar sobre inovação na área da saúde. Nos últimos anos, o mercado passou a ter uma demanda crescente na oferta de espaços corporativos compartilhados e, no Espírito Santo, essa modalidade também chega ao mercado da saúde. Consultórios prontos para as mais variadas especialidades, certificados pela Vigilância Sanitária, é a proposta da MediMaxi, como explica Amós Souza, engenheiro, empresário e idealizador do modelo.
> Empresas capixabas compartilham espaços para economizar
Ele explica que esse modelo de negócio custa ao profissional apenas a tarifa referente ao tempo que utiliza toda a infraestrutura disponível (consultório, assistentes, recursos administrativos, sistemas de informação, salas de reunião entre outros), sem cobranças adicionais. Não há participação sobre o preço da consulta ou procedimento, nem interferência no valor cobrado dos pacientes. Confira!
CBN Inovação - 18-03-19.mp3

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