Novo normal: como a pandemia vai mudar processos das empresas

O conceito do "novo normal", que surgiu em meio às mudanças advindas do pandemia do novo coronavírus, vai impactar, consideravelmente, a rotina das empresas e seus diversos profissionais. É diante desse cenário que, nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet propõe a seguinte reflexão junto aos ouvintes: quais os efeitos da pandemia na inovação dessas empresas?
"É fato que o mundo já tem se transformado por conta dessa pandemia. Agora, uma importante consideração a ser refletida é de que maneira essas transformações vão aparecer e em qual velocidade", explica o comentarista. Ouça o quadro completo!
CBN Inovação - 10-08-20