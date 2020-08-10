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CBN INOVAÇÃO

Novo normal: como a pandemia vai mudar processos das empresas

Ouça a nova edição do CBN Inovação, com Evandro Milet!

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:53

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:53
Rotina de empresas foi completamente alterada por conta da pandemia do novo coronavírus Crédito: Startup Stock Photos/Pexels
O conceito do "novo normal", que surgiu em meio às mudanças advindas do pandemia do novo coronavírus, vai impactar, consideravelmente, a rotina das empresas e seus diversos profissionais. É diante desse cenário que, nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet propõe a seguinte reflexão junto aos ouvintes: quais os efeitos da pandemia na inovação dessas empresas?
"É fato que o mundo já tem se transformado por conta dessa pandemia. Agora, uma importante consideração a ser refletida é de que maneira essas transformações vão aparecer e em qual velocidade", explica o comentarista. Ouça o quadro completo!
CBN Inovação - 10-08-20

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