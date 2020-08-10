Novo normal: como a pandemia vai mudar processos das empresas

O conceito do "novo normal", que surgiu em meio às mudanças advindas do pandemia do novo coronavírus, vai impactar, consideravelmente, a rotina das empresas e seus diversos profissionais. É diante desse cenário que, nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet propõe a seguinte reflexão junto aos ouvintes: quais os efeitos da pandemia na inovação dessas empresas?