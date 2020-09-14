Negócios internacionais: como a pandemia e home office são encarados

Fintechs ao redor do mundo estão de olho no mercado capixaba - um dos ninhos de "financial technology" no Brasil Crédito: Pexels

Fintechs internacionais estão de olho no mercado capixaba, um dos ninhos da "financial technology" no Brasil. Empresas do setor, principalmente dos Estados Unidos, estão recrutando capixabas para suas equipes - o que não acontecia antigamente, já que a atenção se voltava ao Rio de Janeiro e São Paulo. É o caso do capixaba Denner Bitti Padilha, que foi contratado pela "Trustly", uma fintech sueca com base na Califórnia (EUA) que atua no processamento de pagamentos bancários. Ele foi o convidado de Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ouça o quadro!

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 14-09-20

Já incorporado ao clima de "internacionalização" do processo, ele atua na empresa no cargo de "DevSecOps Manager" - o que seria um gerente de operações de TI na realidade brasileira. Padilha atua de forma remota no dia a dia da empresa apontou os desafios na vivência de trabalho em uma realidade internacional. "Mais do que a questão da apenas distância, você tem que ter em mente que a empresa tem procedimentos internos que consigam trazer as atividades de forma consistentes. Por isso, temos reuniões diárias com as equipes, softwares que acompanham as atividades e uma vez por mês temos reunião em que o CEO fala sobre a realidade da empresa", explicou.