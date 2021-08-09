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CBN Inovação

Navio mineraleiro inova com uso de velas e estabelece rota em porto capixaba

Evandro Milet recebe o gerente de Engenharia Naval da Vale, Rodrigo Bermelho

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:22

Publicado em 

09 ago 2021 às 17:22
Navio Sea Zhoushan, primeiro mineraleiro de grande porte a navegar com energia gerada das velas rotativas
Navio Sea Zhoushan, primeiro mineraleiro de grande porte a navegar com energia gerada das velas rotativas Crédito: Anderson Bibico/Divulgação
Uma novidade no ramo da inovação naval no mar capixaba! O primeiro mineraleiro de grande porte do mundo equipado com o sistema de velas rotativas (rotor sails) a serviço da Vale atracou no Porto de Tubarão, em Vitória, na noite de 27 de julho. Foram dois dias de carregamento. Segundo a Vale, o navio "Sea Zhoushan" é um "Guaibamax", da categoria VLOC (Very Large Ore Carrier), com capacidade de 325 mil toneladas de minério.
Ao CBN Inovação, com Evandro Milet, o gerente de Engenharia Naval da Vale, Rodrigo Bermelho, explicou que as velas rotativas são rotores cilíndricos, com quatro metros de diâmetro e 24 metros de altura - equivalente a um prédio de sete andares. Durante a operação, os rotores giram em diferentes velocidades, dependendo de condições ambientais e operacionais do navio, para criar uma diferença de pressão de forma a propelir o navio para a frente, a partir de um fenômeno conhecido como efeito Magnus.

Ouça:

CBN Inovação - 09/08/2021

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