Lições e legado: por que Steve Jobs é considerado o gênio da inovação?

A personalidade mais extravagante, carismática e genial do mundo digital foi certamente Steve Jobs, criador da Apple, falecido precocemente em 2011 aos 56 anos. Ele acreditava que sua geração era diferente porque “o vento idealista dos anos 60 ainda sopra atrás da gente, e a maioria das pessoas da minha idade tem essa coisa entranhada para sempre”. Esse é o tema em destaque com Evandro Milet, nesta edição do "CBN Inovação". Saiba mais detalhes da sua história e do legado para o mundo da inovação. Ouça a conversa completa!