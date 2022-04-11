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CBN Inovação

Lições e legado: por que Steve Jobs é considerado o gênio da inovação?

Ouça a conversa completa com Evandro Millet!

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:38

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:38
Steve Jobs
Steve Jobs Crédito: Divulgação
A personalidade mais extravagante, carismática e genial do mundo digital foi certamente Steve Jobs, criador da Apple, falecido precocemente em 2011 aos 56 anos. Ele acreditava que sua geração era diferente porque “o vento idealista dos anos 60 ainda sopra atrás da gente, e a maioria das pessoas da minha idade tem essa coisa entranhada para sempre”. Esse é o tema em destaque com Evandro Milet, nesta edição do "CBN Inovação". Saiba mais detalhes da sua história e do legado para o mundo da inovação. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 11-04-22.mp3

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