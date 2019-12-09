Lei de Proteção de Dados impacta custos das empresas; entenda

O advogado Luiz Cláudio Allemand participa do quadro "CBN Inovação" Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

A Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/18, que regulamenta o tratamento de dados pessoais por empresas, entra em vigor em agosto de 2020, mas desde já o assunto vem sido debatido sobre como será sua efetividade na prática e seu impacto no mercado. Neste "CBN Inovação" o comentarista Evandro Milet debate o tema com o advogado Luiz Claudio Allemand, coordenador da área de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da OAB. Segundo a norma, dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro do conceito, foi criada uma categoria chamada de “dado sensível”, informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual.

"Isso também impacta na democracia. Não é uma questão apenas de identificar uma pessoa, mas passa a ser como você se relaciona com sua compra, o que você curte, onde você dá like. É seu perfil e, recolhendo isso de um grande grupo, imagina como vão direcionar propagandas eleitorais, por exemplo", alerta.

E para as empresas isso traz custos. "Imagine uma grande empresa e que emprega seu complice e deve proteger os dados de seus clientes. Como isso será na cadeia de todos os fornecedores. E se uma pequena empresa dessa cadeia vazar um dado? Quem será responsabilizado? Isso tem que ficar claro", pontua ao lembrar que a regulamentação da lei é necessária para saber se haverá alteração de alguma norma.

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