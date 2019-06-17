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CBN INOVAÇÃO

Lavanderia: inovação e aplicativo para atendimento autônomo

A empresária Priscila Reverete se inspirou em uma experiência na França e trouxe a ideia de uma lavanderia autônoma para o ES.

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 17:46

Publicado em 

17 jun 2019 às 17:46
Lavanderia: loja autônoma no ES Crédito: Divulgação/Camila Santos
Aplicativos capixabas têm se destacado no ramo de lojas autônomas ao longo dos últimos anos. Desta vez o destaque fica para a inovação proposta por uma lavanderia de Vitória: com funcionamento feito diretamente por aplicativo desenvolvido por seis meses. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet conversa sobre a inspiração de Priscila Reverete, empresária e responsável pelo projeto da Labbé Lavanderia, para tocar o negócio no Espírito Santo. 
CBN INOVAÇÃO - 17-06-19.mp3
Após passar um período morando na França e ter ficado impressionada com a praticidade das lavanderias de rua a empresária veio para o Espirito Santo e decidiu criar a loja autônoma. "Tudo é feito por meio de um aplicativo e não possuímos nenhum funcionário e nem balcão, por exemplo", explica.
 
Por meio do aplicativo, o cliente tem acesso a lavanderia e pode escolher as máquinas que irá utilizar, além de fazer o pagamento pelo app. As máquinas já possuem em sua programação os produtos necessários para cada tipo de lavagem. Ao final do processo, o cliente receberá em seu celular uma notificação avisando que suas roupas estão prontas para retirada. Confira!

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