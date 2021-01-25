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INOVAÇÃO

Jeff Bezos e as lições da Amazon para o sucesso dos negócios

Ouça o CBN Inovação desta segunda-feira (25), com Evandro Milet

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:33

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:33
Jeff Bezos, founder e CEO da Amazon Crédito: Amazon/Divulgação
A trajetória dele também foi iniciada em uma garagem e resultou em um negócio trilionário. Estamos falando de Jeff Bezos, founder e CEO da Amazon. Sua empresa foi fundada em 1994 em uma garagem de Seattle, nos Estados Unidos, com o nome de "Cadabra" - uma startup que vendia livros usados. Mas em dois anos, já operava em diferentes cidades do país, e atualmente é referência mundial em comércio. Quais as lições desse modelo de negócio? Esse é o assunto de Evandro Milet, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista usa como base para a conversa o livro "A Loja de Tudo", de Brad Stone, que conta a história da gigante do e-commerce.
CBN Inovação - 25-01-21.mp3
"A Amazon tem um valor de mercado de 1,6 trilhão de dólares. Como o Steve Jobs, Bezos não tinha um estilo impaciente e grosso de lidar com empregados", explica. Ouça!

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