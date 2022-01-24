Investimentos das 'big techs' indicam o caminho ao futuro da tecnologia

Para onde a tecnologia está indo, a partir dos investimentos de grandes empresas? Assunto para Evandro Milet, no CBN Inovação! Ele destaca que as 'big techs' dos Estados Unidos estão gastando uma quantia realmente vasta em pesquisa e desenvolvimento. "Em 2020, os gastos públicos e privados dos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento somaram US$ 713 bilhões. Em 2021, as Cinco Grandes gastaram US$ 149 bilhões, o equivalente a cerca de um quarto desse total - embora parte desse dinheiro não seja gasto nos Estados Unidos. Isso é significativamente maior do que o maior orçamento de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono". Ouça: