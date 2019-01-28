Inteligência artificial e o poder de transformar as relações sociais

Quando se discute inovação, a inteligência artificial ganha destaque e, com a utilização de máquinas variadas, transforma o nosso dia a dia e a realidade das empresas. Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evadro Milet traz uma nova leitura sobre o tema: como este tipo de Inteligência também transforma nossas relações sociais. "Da máquina a vapor, passando pelos automóveis e chegando à era da comunicação já é possível percebemos essa evolução. Até mesmo a proliferação de fake news também está ligada ao “poder” dessas novas tecnologias", destaca o comentarista.