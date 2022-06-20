'Inovar é condição para existir': Fonte Hub abre as portas

A Rede Gazeta inaugura, na terça-feira (21), um espaço para desenvolver negócios de inovação aberta e promover maior conexão entre empresas, startups, academia e outros parceiros do ecossistema de inovação no ES: o Fonte Hub. Esse será o primeiro hub do Estado a oferecer uma estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias. Nesta edição do CBN Inovação Evandro Milet trata do tema. Quem participa da conversa é Eduardo Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta.