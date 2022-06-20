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'Inovar é condição para existir': Fonte Hub abre as portas

Ouça a conversa com Evandro Milet

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:11

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:11
Fonte Hub vai funcionar dentro da Rede Gazeta
Fonte Hub vai funcionar dentro da Rede Gazeta Crédito: Divulgação/Rede Gazeta
A Rede Gazeta inaugura, na terça-feira (21), um espaço para desenvolver negócios de inovação aberta e promover maior conexão entre empresas, startups, academia e outros parceiros do ecossistema de inovação no ES: o Fonte Hub. Esse será o primeiro hub do Estado a oferecer uma estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias. Nesta edição do CBN Inovação Evandro Milet trata do tema. Quem participa da conversa é Eduardo Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta.
O hub de inovação da Rede Gazeta terá um diferencial: será o primeiro do Estado a oferecer aos investidores, às startups e parceiros residentes no espaço uma estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias - know how do grupo que nasceu em setembro de 1928. Ouça a conversa completa!
CBN INOVAÇÃO - 20-06-22

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