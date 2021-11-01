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CBN Inovação

Inovações no mercado: mais 'cases' de sucesso que deixam legado

As explicações são do comentarista Evandro Milet

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 19:41

Publicado em 

01 nov 2021 às 19:41
Inovação, startup
Inovação Crédito: Freepik
Acompanhe a história! Conta-se que um garçom atrapalhado, em uma antiga churrascaria de beira de estrada, trocou os pedidos nas mesas e acabou agradando aos clientes ao servir vários cortes de corne diferentes para cada um. Gaúchos e paulistas disputam a origem dessa história e a criação de um novo modelo de negócios, a churrascaria rodízio, que inclui a velocidade de atendimento, os acompanhamentos padrão, o buffet de frios, o carrinho de sobremesa e o preço único. Esse é apenas um dos exemplos que Evandro Milet traz como destaque nessa edição do CBN Inovação. Em destaque as transformações no mercado e mais 'cases' de sucesso que marcam o mercado. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 01-11-21.mp3

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