Inovação: núcleo do Ifes da Serra e as bases do distrito industrial

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz para a discussão como o ambiente da educação também pode ser utilizado para o desenvolvimento da inovação. Exemplo disso, no Estado, são as atividades desenvolvidas no "Núcleo Incubador" do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Serra. Por lá, o espaço de incubação atende tanto pessoas físicas (estudantes, inventores, pesquisadores, profissionais autônomos), como pessoas jurídicas (microempreendedores individuais e empresas) que desejam desenvolver novos produtos, processos ou serviços com foco tecnológico. Quem traz detalhou as ações que são desenvolvidas no local foi o professor do Ifes da Serra e doutor em Inovação e Propriedade Intelectual, Francisco Rapchan, que também é coordenador do núcleo. Ouça!
CBN Inovação - 05-10-20
Como exemplo prático mais recente, Rapchan destaca que o campus Serra teve o projeto "IFMaker Serra" aprovado em chamada pública nacional, que selecionou projetos voltados à criação de Laboratórios Maker. O projeto ficou na segunda colocação geral em sua categoria, dentre os 77 projetos concorrentes da Rede Federal de Ensino Tecnológico de todo o Brasil.
Dentre os principais objetivos do "IFMaker Serra", aponta o professor, está oferecer infraestrutura, matéria-prima, ferramentas e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da cultura "learning by doing" em um espaço de ensino, pesquisa e extensão que propicie a discussão e refinamento de ideias com potencial inovador estimulando o protagonismo estudantil no desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.