Inovação: núcleo do Ifes da Serra e as bases do distrito industrial

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz para a discussão como o ambiente da educação também pode ser utilizado para o desenvolvimento da inovação. Exemplo disso, no Estado, são as atividades desenvolvidas no "Núcleo Incubador" do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Serra. Por lá, o espaço de incubação atende tanto pessoas físicas (estudantes, inventores, pesquisadores, profissionais autônomos), como pessoas jurídicas (microempreendedores individuais e empresas) que desejam desenvolver novos produtos, processos ou serviços com foco tecnológico. Quem traz detalhou as ações que são desenvolvidas no local foi o professor do Ifes da Serra e doutor em Inovação e Propriedade Intelectual, Francisco Rapchan, que também é coordenador do núcleo. Ouça!