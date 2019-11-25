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Inovação em universidade: projeto de aplicativo que mostra alagamento

Universidade desenvolve cultura empreendedora, como explica reitor de instituição de Vila Velha

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 20:51

Publicado em 

25 nov 2019 às 20:51
Inovação: conheça mais sobre o Centelha Crédito: Pixabay
A inovação que sai das salas de aulas e ganha o país. Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque a participação do Espírito Santo no chamado Programa Centelha. O programa, informa o governo federal, tem o objetivo de estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. O programa irá oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios. No Estado, uma das instituições de ensino destaque no programa é a Universidade Vila Velha (UVV). O reitor da Universidade, Heráclito Amâncio, participa do quadro e explica que, na instituição, surgiram mais de 2.496 projetos, a maioria com um foco na tecnologia social. Ele fala sobre um deles que trata do desenvolvimento de aplicativo para mostrar alagamentos em tempo real. "O projeto quer usar dados georreferenciados para mostrar isso para a população impactada", diz. Ouça e entenda:
CBN Inovação - 25-11-19.mp3

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