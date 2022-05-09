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CBN Inovação

Inovação em logística: experiências que movimentam o mercado

Ouça as explicações de Evandro Milet!

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 18:25

Publicado em 

09 mai 2022 às 18:25
Atacado
Atacado Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque o tema inovações em logística. Ele explica que até pouco tempo, o varejo só trabalhava com a aquisição de grandes lotes de produtos, a serem distribuídos para suas lojas físicas, às quais o cliente se dirigia e comprava o produto no local. Com o comércio eletrônico, tudo mudou. "Agora, compradores em todo o mundo navegam diretamente nos sites e marketplaces, seja para consumir livros, computadores, vinhos, roupas, sapatos ou qualquer outra coisa. Não importando se o vendedor é daqui ou do exterior, essas coisas são entregues individualizadas e empacotadas nos endereços residenciais", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 09-05-22.mp3

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