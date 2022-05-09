Inovação em logística: experiências que movimentam o mercado

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque o tema inovações em logística. Ele explica que até pouco tempo, o varejo só trabalhava com a aquisição de grandes lotes de produtos, a serem distribuídos para suas lojas físicas, às quais o cliente se dirigia e comprava o produto no local. Com o comércio eletrônico, tudo mudou. "Agora, compradores em todo o mundo navegam diretamente nos sites e marketplaces, seja para consumir livros, computadores, vinhos, roupas, sapatos ou qualquer outra coisa. Não importando se o vendedor é daqui ou do exterior, essas coisas são entregues individualizadas e empacotadas nos endereços residenciais", explica. Ouça a conversa completa!