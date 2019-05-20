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CBN INOVAÇÃO

Inovação e empreendedorismo do bem para causas sociais

Ouça o quadro "CBN Inovação" na íntegra

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 20:44

Publicado em 

20 mai 2019 às 20:44
Inovação para dar visibilidade a projetos sociais Crédito: Pixabay
A evolução tecnológica chegou para impactar também as causas sociais. Isso porque uma startup capixaba, com projeto inédito, pretende unir marcas de empresas e pessoas que querem fazer o bem.  O canal escolhido para isso é uma plataforma digital chamada hopeClub.
 
Segundo Mateus Machado, fundador do hopeClub, a intenção e democratizar a figura do herói, estereotipada em bilionários que fazem grandes doações. Segundo ele, "todas as camadas da sociedade podem se dispôr a fazer o bem, e ainda tem vantagens em troca, em uma espécie de ‘capitalismo consciente’". 
Ouça a conversa:
CBN Inovação - 20-05-19.mp3

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