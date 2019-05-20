Inovação e empreendedorismo do bem para causas sociais

A evolução tecnológica chegou para impactar também as causas sociais. Isso porque uma startup capixaba, com projeto inédito, pretende unir marcas de empresas e pessoas que querem fazer o bem. O canal escolhido para isso é uma plataforma digital chamada hopeClub.

Segundo Mateus Machado, fundador do hopeClub, a intenção e democratizar a figura do herói, estereotipada em bilionários que fazem grandes doações. Segundo ele, "todas as camadas da sociedade podem se dispôr a fazer o bem, e ainda tem vantagens em troca, em uma espécie de ‘capitalismo consciente’".