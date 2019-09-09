Inovação e empreendedorismo: desafio para alunos de diferentes cursos

Ideias para negócios ou produtos inovadores, além do estímulo ao empreendedorismo. O ambiente das universidades pode ser o local ideal para fomentar esses desenvolvimento. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet fala sobre um evento realizado em Vila Velha que vai reunir esse ambiente e também a comunidade, "derrubando os muros" para acesso ao conhecimento. Para essa conversa, participa a professora Kirlene Fernandes, da UVV, onde será realizada a Inovaweek em setembro.
"A intenção é mostrar ao público em geral o que a inovação, com uma série de atividades como palestras, mostras e debates, que também envolvem o turismo capixaba, mobilidade urbana e educação 4.0", explica.
A atitude inovadora, o espírito empreendedor, a liderança em ambientes de grande diversidade e a velocidade de transformação são parte do novo mercado de trabalho. Assim, os projetos são desenvolvidos em grupos multidisciplinares e focando resolver problemas reais.
Ouça a conversa:
CBN Inovação - 09-09-19
INOVAWEEK 2019
O evento acontece de 17 a 20 de setembro e traz projetos desenvolvidos pelos 40 cursos da UVV ao longo do semestre.
De todos os projetos inscritos e apresentados neste primeiro período do ano, os 50 produtos mais inovadores serão apresentados ao público em forma de feira, em setembro. Dentre eles, 15 serão selecionados e premiados, participando de rodadas de negócios e sendo apresentados a grandes empresários do país.