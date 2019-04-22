Inovação como forma de solucionar os problemas das empresas

Nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet traz detalhes da movimentação que já existe no Espírito Santo com relação ao mercado de Hackathon. Hackathon é a combinação entre os termos hack (e especificamente o verbo to hack, no sentido de programar com expertise) e marathon (maratona). Essas maratonas de programação de sistemas virtuais tem virado inspiração para profissionais de diversas áreas. Na primeira quinzena deste mês de abril aconteceu uma maratona de programação no Centro Universitário Faesa, por exemplo, que teve por objetivo fomentar a criatividade e criar soluções práticas que beneficiem a sociedade. Uma das participantes do evento foi Zamara Ribeiro, Gerente de RH da Autoglass.

Ela explica o funcionamento do projeto: “O evento, que acontece uma vez por ano, tem como objetivo desenvolver soluções para problemas reais que são recorrentes nas empresas que participam do evento. Para isso, é criado diversos grupos para que as ideias sejam discutidas e depois são avaliadas as três melhores ideias e que recebem uma premiação em dinheiro. Mas a ideia é fomentar o ambiente de novas ideias”, destaca. Os projetos são julgados tendo como base critérios como originalidade, aplicação de tecnologias, utilidade e qualidade do produto. É sobre este assunto que a gente conversa agora. Confira!