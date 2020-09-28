Iniciativa quer democratizar inovação para pequenos empreendedores

Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus e as dificuldades nos negócios, é possível falar de inovação? Segundo o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é sim! Ele é o convidado de Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação, e destaca o lançamento, no mês de outubro, de uma iniciativa do Sebrae com uma programação de oficinais e painéis sobre como adotar novas tecnologias para aumentar o lucro e a competitividade nos micros e pequenos negócios, mesmo em um cenário adverso. Ouça!