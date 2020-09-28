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CBN INOVAÇÃO

Iniciativa quer democratizar inovação para pequenos empreendedores

Nesta segunda-feira (28), Evandro Milet recebe o diretor técnico do Sebrae, Luiz Toniato

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:50

Publicado em 

28 set 2020 às 16:50
Em outubro, o Sebrae vai promover uma série de painéis e oficinas no âmbito do evento Crédito: Divulgação
Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus e as dificuldades nos negócios, é possível falar de inovação? Segundo o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é sim! Ele é o convidado de Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação, e destaca o lançamento, no mês de outubro, de uma iniciativa do Sebrae com uma programação de oficinais e painéis sobre como adotar novas tecnologias para aumentar o lucro e a competitividade nos micros e pequenos negócios, mesmo em um cenário adverso. Ouça!
CBN Inovação - 28-09-20
Para acessar a programação, clique aqui!

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