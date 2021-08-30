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CBN Inovação

Iniciativa no ES permite redução de perdas no sistema de abastecimento de água

A engenheira de materiais e coordenadora operacional das unidades da Aegea no Espírito Santo, Isabelly Martins Gonçalvez, é a entrevistada desta edição

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:52

Publicado em 

30 ago 2021 às 16:52
Empresa de saneamento básico Aegea
Empresa de saneamento básico Aegea Crédito: Reprodução/Fotolia
Um dos grandes problemas do setor de saneamento no país está na perda de água. Pensando nisso, iniciativas estão sendo realizadas com o objetivo de trazer mais infraestrutura e inovação ao setor. No Espírito Santo, por exemplo, foi criado nas unidades da Aegea (Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica) um comitê específico para tratar de assuntos relacionados à temática da inovação e tecnologia. Diante desse cenário, nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala a respeito dessas novidades junto a engenheira de materiais e coordenadora operacional das unidades da Aegea no Espírito Santo, Isabelly Martins Gonçalvez. Ela explica que a iniciativa do Comitê rendeu bons resultados em 2020, quando a unidade Ambiental Serra conquistou dois prêmios de inovação em saneamento básico na premiação anual do Grupo Aegea. Ouça as explicações completas!
CBN Inovação - 30-08-21.mp3

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