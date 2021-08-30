Iniciativa no ES permite redução de perdas no sistema de abastecimento de água

Um dos grandes problemas do setor de saneamento no país está na perda de água. Pensando nisso, iniciativas estão sendo realizadas com o objetivo de trazer mais infraestrutura e inovação ao setor. No Espírito Santo, por exemplo, foi criado nas unidades da Aegea (Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica) um comitê específico para tratar de assuntos relacionados à temática da inovação e tecnologia. Diante desse cenário, nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala a respeito dessas novidades junto a engenheira de materiais e coordenadora operacional das unidades da Aegea no Espírito Santo, Isabelly Martins Gonçalvez. Ela explica que a iniciativa do Comitê rendeu bons resultados em 2020, quando a unidade Ambiental Serra conquistou dois prêmios de inovação em saneamento básico na premiação anual do Grupo Aegea. Ouça as explicações completas!