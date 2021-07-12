Indústria capixaba passa a contar com complexo de formação em inovação tecnológica

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini. Em destaque o novo espaço de formação e qualificação profissional, que vai apoiar a indústria capixaba na transição rumo à Indústria 4.0. Inaugurado na última terça-feira (6), o novo bloco de Tecnologia da Informação e Automação do Instituto Senai de Tecnologia (IST) funciona em Vitória. O complexo inclui mais de 3 mil metros quadrados, com 20 laboratórios, salas de aula, salas de treinamento, biblioteca, videoteca e auditório. Serão oferecidos cursos de formação nas áreas de tecnologia da informação com foco em segurança cibernética e desenvolvimento de sistemas, gestão industrial, instrumentação, automação e mecatrônica. Ouça: