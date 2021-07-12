Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Indústria 4.0

Indústria capixaba passa a contar com complexo de formação em inovação tecnológica

Evandro Milet recebe a presidente da Findes, Cris Samorini

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:30

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:30
Sede da Findes na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Findes na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini. Em destaque o novo espaço de formação e qualificação profissional, que vai apoiar a indústria capixaba na transição rumo à Indústria 4.0. Inaugurado na última terça-feira (6), o novo bloco de Tecnologia da Informação e Automação do Instituto Senai de Tecnologia (IST) funciona em Vitória. O complexo inclui mais de 3 mil metros quadrados, com 20 laboratórios, salas de aula, salas de treinamento, biblioteca, videoteca e auditório. Serão oferecidos cursos de formação nas áreas de tecnologia da informação com foco em segurança cibernética e desenvolvimento de sistemas, gestão industrial, instrumentação, automação e mecatrônica. Ouça:
CBN Inovação - 12/07/2021

Veja Também

Startup capixaba inova em gestão de resíduos e recebe aporte de gigante nacional

Com inovação para gestão de MPEs, startup recebe aporte financeiro

Empresa de Baixo Guandu inova na logística e lidera mercado nacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santander tem oportunidades de emprego para quem tem nível superior
Banco amplia operação e abre novas oportunidades de emprego no ES
Tunel e coreográfias de k-pop se unem em evento único
K-Arraiá: evento que une K-pop e festa junina chega à 2ª edição em Cariacica
Vídeo flagra momento em que caminhão-tanque tomba em Alfredo Chaves
Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados