Indicado ao Nobel relata a batalha pela inovação e modernização na agricultura brasileira

Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 31/05/2021

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe o engenheiro Alysson Paolinelli, que foi ministro da Agricultura de 1974 a 1979 e é reconhecido pelo seu legado nos esforços pelo desenvolvimento e inovação da agricultura brasileira. Em janeiro ele foi indicado ao Nobel da Paz pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/Usp), com o apoio de mais de 100 cartas de representantes de instituições de 24 países.

O motivo da indicação, segundo a carta, deve ao legado de Paolinelli em transformar o Brasil, de importador de alimentos em 1970, em potência mundial do agronegócio, o que possibilitou alimentar cerca de 1,2 bilhões de pessoas no mundo todo em 2016; e por liderar o projeto Biomas Tropicais, que procura estruturar um planejamento estratégico para prover a produção de alimentos para mais 1,12 bilhões de pessoas em 2050.