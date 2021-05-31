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Indicado ao Nobel relata a batalha pela inovação e modernização na agricultura brasileira

Evandro Milet recebe o ex-ministro Alysson Paolinelli

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:27

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:27
Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura
Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura Crédito: Divulgação
CBN Inovação - 31/05/2021
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe o engenheiro Alysson Paolinelli, que foi ministro da Agricultura de 1974 a 1979 e é reconhecido pelo seu legado nos esforços pelo desenvolvimento e inovação da agricultura brasileira. Em janeiro ele foi indicado ao Nobel da Paz pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/Usp), com o apoio de mais de 100 cartas de representantes de instituições de 24 países.
O motivo da indicação, segundo a carta, deve ao legado de Paolinelli em transformar o Brasil, de importador de alimentos em 1970, em potência mundial do agronegócio, o que possibilitou alimentar cerca de 1,2 bilhões de pessoas no mundo todo em 2016; e por liderar o projeto Biomas Tropicais, que procura estruturar um planejamento estratégico para prover a produção de alimentos para mais 1,12 bilhões de pessoas em 2050.

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Atualmente, Alysson Paolinelli é presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho). Ao CBN Inovação, ele contou como foi implantar os projetos de modernização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e promover a ocupação econômica do cerrado. Na época em que foi ministro, Paolinelli criou um ousado programa de bolsas de estudos que enviou cerca de 1,3 mil estudantes brasileiros para maiores centros de pesquisa em agricultura do mundo.

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