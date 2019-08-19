Incubadora de empresas viram destaque no mercado capixaba

Ao longo dos últimos anos um instrumento que tem se destacado no incentivo o empreendedorismo no Brasil são as incubadora de empresas. Diante desse ambiente, no Espírito Santo a realidade não é diferente e iniciativas têm se destacado nesse segmento. Este é o tema do CBN Inovação desta segunda-feira (19), com o comentarista Evandro Milet. Quem também participa da conversa é Saulo Bittencourt, presidente da TecVitória. A TecVitória, ele explica, é uma comunidade de apoio e colaboração para o desenvolvimento de empresas incubadas e do empreendedorismo de base tecnológica no Estado.
Sobre o funcionamento da TecVitória, Bittencourt explica que o empreendedor apresenta sua proposta de trabalho e é avaliado por uma banca primária - se a proposta está ligada às intenções da TecVitória. Depois existe uma banca oficial para a análise do projeto. “Se aprovado, é assinado um contrato e uma vez incubado o empreendedor recebe uma série de orientações para ter um modelo de negócio mais produtivo”, explica.
CBN Inovação - 19-08-19.mp3