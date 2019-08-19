Incubadora de empresas viram destaque no mercado capixaba

Ao longo dos últimos anos um instrumento que tem se destacado no incentivo o empreendedorismo no Brasil são as incubadora de empresas. Diante desse ambiente, no Espírito Santo a realidade não é diferente e iniciativas têm se destacado nesse segmento. Este é o tema do CBN Inovação desta segunda-feira (19), com o comentarista Evandro Milet. Quem também participa da conversa é Saulo Bittencourt, presidente da TecVitória. A TecVitória, ele explica, é uma comunidade de apoio e colaboração para o desenvolvimento de empresas incubadas e do empreendedorismo de base tecnológica no Estado.