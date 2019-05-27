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CBN INOVAÇÃO

Impacto da inteligência artificial não se restringe ao mundo digital

O fenômeno da 'deepfake' - uso das tecnologias para fazer vídeos falsos - é um dos exemplos trazidos por Evandro Milet neste novo momento da inteligência artificial

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:30

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:30
Pessoas aproveitam do anonimato da internet para enviar ameaças via e-mail ou redes sociais a políticos Crédito: Shutterstock
A evolução da inteligência artificial está trazendo profundas modificações que atingem tanto o mundo físico quanto o mundo digital. Nesta segunda-feira, no quadro CBN Inovação, Evandro Milet apresenta um panorama que vai desde os robôs que estão por trás de milhões de contas nas redes sociais, passando pelo o software que escreve textos de maneira autônoma, até o sistema de clonagem da voz humana. O comentarista fala ainda sobre os impactos da inteligência artificial e das ‘deepfake news’ e aponta as preocupações que essas novas tecnologias geram. Confira!
CBN Inovação - 27-05-19.mp3

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