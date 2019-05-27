Impacto da inteligência artificial não se restringe ao mundo digital

A evolução da inteligência artificial está trazendo profundas modificações que atingem tanto o mundo físico quanto o mundo digital. Nesta segunda-feira, no quadro CBN Inovação, Evandro Milet apresenta um panorama que vai desde os robôs que estão por trás de milhões de contas nas redes sociais, passando pelo o software que escreve textos de maneira autônoma, até o sistema de clonagem da voz humana. O comentarista fala ainda sobre os impactos da inteligência artificial e das ‘deepfake news’ e aponta as preocupações que essas novas tecnologias geram. Confira!