Ifes recebe chaves dos galpões do IBC; conheça detalhes do projeto

Na última semana foi realizada a entrega das chaves dos galpões do IBC de Jardim da Penha ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A assinatura do Contrato de Cessão aconteceu um dia após a publicação da portaria da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia (ME), que autoriza a cessão em condições especiais ao Ifes, pelo prazo de 20 anos. Nesta edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet recebeu o reitor do Ifes, Jadir Pela, para falar sobre o projeto de Centro de Inovação no local. A expectativa é que o funcionamento comece nos próximos meses. Ouça a conversa completa!