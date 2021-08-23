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CBN Inovação

Ifes recebe chaves dos galpões do IBC; conheça detalhes do projeto

Evandro Milet conversou com o reitor do Ifes, Jadir Pela, que explicou como vai funcionar o novo espaço

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:33

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:33
Galpões do IBC em Jardim da Penha
Galpões do IBC em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini
Na última semana foi realizada a entrega das chaves dos galpões do IBC de Jardim da Penha ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A assinatura do Contrato de Cessão aconteceu um dia após a publicação da portaria da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia (ME), que autoriza a cessão em condições especiais ao Ifes, pelo prazo de 20 anos. Nesta edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet recebeu o reitor do Ifes, Jadir Pela, para falar sobre o projeto de Centro de Inovação no local. A expectativa é que o funcionamento comece nos próximos meses. Ouça a conversa completa! 
CBN Inovação - 23-08-21.mp3

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