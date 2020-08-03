Hub tecnológico inaugura laboratório em eficiência e inovação no ES

Centro de Inovações da Findes Lab Crédito: Divulgação/Findes

O comentarista Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação, destaca um novo espaço focado na potencialização da produtividade e eficiência e na solução de processos inteligentes de indústrias. É o Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional, inaugurado no último dia 29 deste mês, no Senai Vitória. A diretora de Inovação e Tecnologia do Senai-ES participou da conversa e contou detalhes do funcionamento do hub. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 03-08-20

Gavini aponta que o instituto conta com uma moderna estrutura de prestação de serviços às indústrias capixabas para desenvolver e oferecer soluções, visando o aumento de produtividade, eficiência, segurança e sustentabilidade. "Ele está conectado à Rede Senai de Institutos de Tecnologia e Inovação, com 83 unidades dedicadas ao desenvolvimento de soluções para a indústria, possuindo livre intercâmbio de informações e serviços. Além disso, trabalha em sinergia com o Findeslab, o hub de inovação da indústria, operado pelo Senai", explica.