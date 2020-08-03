Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INOVAÇÃO

Hub tecnológico inaugura laboratório em eficiência e inovação no ES

Ouça o CBN Inovação desta segunda-feira (03)!

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:50

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:50
Centro de Inovações da Findes Lab Crédito: Divulgação/Findes
O comentarista Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação, destaca um novo espaço focado na potencialização da produtividade e eficiência e na solução de processos inteligentes de indústrias. É o Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional, inaugurado no último dia 29 deste mês, no Senai Vitória. A diretora de Inovação e Tecnologia do Senai-ES participou da conversa e contou detalhes do funcionamento do hub. Ouça!
CBN Inovação - 03-08-20
Gavini aponta que o instituto conta com uma moderna estrutura de prestação de serviços às indústrias capixabas para desenvolver e oferecer soluções, visando o aumento de produtividade, eficiência, segurança e sustentabilidade. "Ele está conectado à Rede Senai de Institutos de Tecnologia e Inovação, com 83 unidades dedicadas ao desenvolvimento de soluções para a indústria, possuindo livre intercâmbio de informações e serviços. Além disso, trabalha em sinergia com o Findeslab, o hub de inovação da indústria, operado pelo Senai", explica.
O espaço conta, por exemplo, com Laboratório de Indústria 4.0, Laboratório de Modelagem Digital, Laboratório de Ideação, sala de consultores e recepção digital. Além de trabalhos para o aumento da produtividade, segundo o IST, há ainda o oferecimento de soluções para apoiar a indústria nos processos de transformação digital, na implementação de sistemas Inteligentes e processos automatizados, desenvolvimento de produtos e processos inteligentes, sensoriamento, automatização e robotização de processos produtivos", diz o Instituto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados