Hub capixaba de inovação avança junto a iniciativas internacionais

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca as novidades do hub de inovação "Base27". O trabalho do "hub" já foi apresentado no quadro, nos últimos meses, quando que a sua missão é contribuir no surgimento de soluções e práticas inovadoras do ecossistema de inovação do Espírito Santo. Desta vez, o idealizador e atual presidente da "Base27", Francisco Carvalho, traz mais detalhes sobre como os projetos avançam. Entre as novidades, contatos com empresas nacionais e até diálogo junto a iniciativas internacionais nesse período. Ouça!