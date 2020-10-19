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INOVAÇÃO NA ENGENHARIA

Hub capixaba de inovação avança junto a iniciativas internacionais

Ouça mais detalhes no quadro CBN Inovação, que nesta segunda-feira (19) recebeu o presidente da Base27

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:55

Publicado em 

19 out 2020 às 15:55
Francisco Carvalho é presidente do hub Base27 Crédito: Reprodução
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca as novidades do hub de inovação "Base27". O trabalho do "hub" já foi apresentado no quadro, nos últimos meses, quando  que a sua missão é contribuir no surgimento de soluções e práticas inovadoras do ecossistema de inovação do Espírito Santo. Desta vez, o idealizador e atual presidente da "Base27", Francisco Carvalho, traz mais detalhes sobre como os projetos avançam. Entre as novidades, contatos com empresas nacionais e até diálogo junto a iniciativas internacionais nesse período. Ouça!
CBN Inovação - 19-10-20.mp3

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