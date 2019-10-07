Google seleciona empresa capixaba para programa de startup

“Oferecemos aos empresários um perfil dos seus clientes e as opiniões deles sobre os seus serviços e produtos. Dedicamo-nos, diariamente, a eliminar as pesquisas ineficazes e proporcionar às pessoas uma experiência muito mais simples, amigável e significativa. É o momento em que vão olhar para o que está sendo feitos pelos capixabas também”, explica.