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Google seleciona empresa capixaba para programa de startup

Inteligência artificial é aplicada em pesquisa com público de restaurantes e estabelecimentos de gastronomia

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 19:29

Publicado em 

07 out 2019 às 19:29
Tecnologia: aplicativo usa inteligência artificial Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet fala sobre a seleção de uma startup capixaba para o programa de aceleração do Google - o “Programa Startup Zone do Google for Startups”. Com duração de três meses, o processo dá destaque para desenvolver soluções inovadoras a partir do uso de tecnologia. A capixaba “Feedback Hunter” foi uma das 12 selecionadas entre 300 participantes de todo o país. Leandro Almeida de Matos, Diretor de Operações da startup, fala sobre a importância desse processo para o ecossistema de inovação do Espírito Santo.
“Oferecemos aos empresários um perfil dos seus clientes e as opiniões deles sobre os seus serviços e produtos. Dedicamo-nos, diariamente, a eliminar as pesquisas ineficazes e proporcionar às pessoas uma experiência muito mais simples, amigável e significativa. É o momento em que vão olhar para o que está sendo feitos pelos capixabas também”, explica.
Ouça como essa seleção dá destaque às startups capixabas:
CBN Inovação - 07-10-19

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