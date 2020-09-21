Futuro e renovação da indústria são foco de projeto no ES

Nesta edição do CBN Inovação, o assunto é o futuro e os desafios da indústria no Espírito Santo. Evandro Milet conversa com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcelo Saintive, que destaca o projeto "Indústria 2035" - um projeto prioritário para a Findes e que se baseia em dois grandes objetivos. Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 21-09-20
"O primeiro objetivo é a promoção de uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável da indústria capixaba, à luz de suas potencialidades, visando sua prosperidade, crescimento e maior presença nas cadeias produtivas nacionais e globais", destaca Saintive.
"Já o segundo consiste na estruturação e automatização das informações sobre o setor industrial capixaba, em um ambiente integrado e de fácil manipulação, para pautar o processo de decisão dos empresários e diversos outros atores da sociedade", explicou o economista.
Nesse sentido, aponta Marcelo, o projeto "Indústria 2035" auxilia a promoção do sistema de inovação no Espírito Santo, por meio da elaboração de ações para o desenvolvimento desse ecossistema e para o mapeamento, organização e articulação das demandas tecnológicas e de pesquisa, desenvolvimento e inovação para cada setor portador de futuro.