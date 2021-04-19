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INOVAÇÃO CAPIXABA

Fundador da Wine quer fazer startup de "dark kitchen" faturar R$ 1 bi

Evandro Milet conversa com Rogério Salume, fundador da Wine e sócio da ATW Delivery Brands

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:38

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:38
Rogério Salume, fundador da Wine, colocou em seu portfólio a "ATW Delivery Brands" Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com o empresário Rogério Salume. Fundador da Wine, o baiano radicado em Vitória agora trilha seu caminho no setor das "dark kitchens", modelo de restaurante sem atendimento presencial, somente por delivery. Salume colocou em seu portfólio a "ATW Delivery Brands", empresa capixaba em fase de profissionalização e expansão que responde por três marcas de restaurantes especializados em delivery. A startup começou o ano com 780 franquias consolidadas no Brasil, Portugal e México e proteja abrir mais mil franquias até o fim de 2021.
CBN Inovação - 19-04-21.mp3
A intenção de Rogélio Salume é faturar R$ 1 bilhão até 2023. Ouça a conversa!

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