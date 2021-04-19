Fundador da Wine quer fazer startup de "dark kitchen" faturar R$ 1 bi

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com o empresário Rogério Salume. Fundador da Wine, o baiano radicado em Vitória agora trilha seu caminho no setor das "dark kitchens", modelo de restaurante sem atendimento presencial, somente por delivery. Salume colocou em seu portfólio a "ATW Delivery Brands", empresa capixaba em fase de profissionalização e expansão que responde por três marcas de restaurantes especializados em delivery. A startup começou o ano com 780 franquias consolidadas no Brasil, Portugal e México e proteja abrir mais mil franquias até o fim de 2021.