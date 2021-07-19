Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação

Fintech capixaba recebe aporte milionário e mira em quem não tem cartão de crédito

Evandro Milet recebe Felipe Felix, CEO e co-fundador do Will Bank

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:26

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:26
Cartão de crédito
Cartão de crédito "Will Bank" Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe Felipe Felix, CEO e co-fundador do Will Bank. A fintech possui DNA capixaba e entrou em operação em 2017 sob a alcunha "Pag!", com foco inicial em pequenos comerciantes em cidades de até 100 mil habitantes. Em 2020, a marca passou por um processo de "rebranding" e reorganização do modelo de negócio, passando a se chamar "Will Bank". Recentemente, a fintech recebeu um aporte de capital de R$ 250 milhões de um grupo de investidores liderado pelo fundo de Private Equity da XP e pela gestora Atmos Capital. Ouça:
CBN Inovação - 19/07/2021

Veja Também

Indústria capixaba passa a contar com complexo de formação em inovação tecnológica

Com inovação para gestão de MPEs, startup recebe aporte financeiro

Fundador da Wine quer fazer startup de "dark kitchen" faturar R$ 1 bi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados