Fintech capixaba recebe aporte milionário e mira em quem não tem cartão de crédito

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet recebe Felipe Felix, CEO e co-fundador do Will Bank. A fintech possui DNA capixaba e entrou em operação em 2017 sob a alcunha "Pag!", com foco inicial em pequenos comerciantes em cidades de até 100 mil habitantes. Em 2020, a marca passou por um processo de "rebranding" e reorganização do modelo de negócio, passando a se chamar "Will Bank". Recentemente, a fintech recebeu um aporte de capital de R$ 250 milhões de um grupo de investidores liderado pelo fundo de Private Equity da XP e pela gestora Atmos Capital. Ouça: