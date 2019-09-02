Findes LAB: antigo restaurante giratório agora é "hub da inovação"

O FindesLab será "hub" de inovação Crédito: Findes/Divulgação

A estrutura metálica no topo do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Reta da Penha, já foi um projeto para um restaurante giratório. Nesta semana, após a conclusão do projeto do novo uso da instalação, será inaugurada a Findes LAB. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet analisa junto com Juliana Gavini, diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade de Sesi/Senai, as mudanças que esse sistema vai proporcionar.

"Vai ser um hub [concentrador] de inovação, para conectar indústria e processos inovadores. Para ligar bons projetos a quem possa ajudar a desenvolvê-los. Por isso, não há limitação entre as diferentes áreas de atuação da industria capixaba", explica Juliana.

O ambiente será operado pelo Senai, entidade indutora da inovação e da transferência de tecnologias para a indústria. Juliana explica que o Findes Lab é um local (hub) com toda a estrutura necessária para apoiar o setor nesse processo de inovação, conectando o Estado a uma rede internacional de iniciativas, pessoas e entidades inovadoras.

Juliana Gavini, diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade do Sesi/Senai Crédito: Adalberto Cordeiro

“Temos várias linhas de atuação: apoiamos projetos de inovação individuais e coletivos, spin-offs industriais e temos um programa de inovação aberta que conecta desafios de grandes empresas com soluções inovadoras propostas por startups com o nosso apoio no desenvolvimento dos negócios e da tecnologia”, explica.

Confira a explicação completa:

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