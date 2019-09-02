Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INOVAÇÃO

Findes LAB: antigo restaurante giratório agora é "hub da inovação"

Diretora responsável pelo espaço, no prédio da Findes, na Reta da Penha, analisa ganhos para a inovação na indústria capixaba

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 20:06

Publicado em 

02 set 2019 às 20:06
O FindesLab será "hub" de inovação Crédito: Findes/Divulgação
A estrutura metálica no topo do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Reta da Penha, já foi um projeto para um restaurante giratório. Nesta semana, após a conclusão do projeto do novo uso da instalação, será inaugurada a Findes LAB. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Millet analisa junto com Juliana Gavini, diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade de Sesi/Senai, as mudanças que esse sistema vai proporcionar.
"Vai ser um hub [concentrador] de inovação, para conectar indústria e processos inovadores. Para ligar bons projetos a quem possa ajudar a desenvolvê-los. Por isso, não há limitação entre as diferentes áreas de atuação da industria capixaba", explica Juliana.
O ambiente será operado pelo Senai, entidade indutora da inovação e da transferência de tecnologias para a indústria. Juliana explica que o Findes Lab é um local (hub) com toda a estrutura necessária para apoiar o setor nesse processo de inovação, conectando o Estado a uma rede internacional de iniciativas, pessoas e entidades inovadoras.
Juliana Gavini, diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade do Sesi/Senai Crédito: Adalberto Cordeiro
“Temos várias linhas de atuação: apoiamos projetos de inovação individuais e coletivos, spin-offs industriais e temos um programa de inovação aberta que conecta desafios de grandes empresas com soluções inovadoras propostas por startups com o nosso apoio no desenvolvimento dos negócios e da tecnologia”, explica.
Confira a explicação completa:
CBN Inovação - 02-09-19
Questionada se a Findes LAB vai agregar a atual estrutura de inovação de Vitória, a diretora explica que há uma transformação em curso na cidade. "Temos a estrutura do hub na Findes, aliado a Ufes, ao projeto do Parque Tecnológico de Vitória, à Tec Vitória, e outros indutores desse ecossistema, criando um corredor inovador", acrescenta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados